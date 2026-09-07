Київ готує запаси продуктів і води

У Києві формують і підтримують запаси продуктів та питної води для забезпечення потреб містян у разі надзвичайних ситуацій.

За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олега Куявського, у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років у столиці сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми, повідомляє КМДА.

Першочергово місто планує надавати допомогу малозабезпеченим киянам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Запаси також зможуть використовувати у Пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії, для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА також планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

"Продовольча безпека столиці – це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста", – зазначив Куявський.

Куявський зауважив, що ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою та прогнозованою.

Підготовка здійснюється в межах роботи Гуманітарного штабу Києва, створеного у лютому 2022 року. Штаб є єдиним координаційним центром взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами.

Фото: ДСНС.