США дали попередню згоду на передачу ракет Patriot Україні

Сполучені Штати попередньо погодили можливу передачу Україні ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot, які планує постачати Німеччина. Оскільки ракети є американським озброєнням, для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Вашингтона. Про це йдеться у протоколі Congressional Record, опублікованому на порталі Конгресу США.

Згідно з інформацією Державного департаменту США, потенційна передача охоплює 10 ракет MIM-104E для систем Patriot. Орієнтовна вартість партії становить близько 29,6 млн доларів.

У Держдепартаменті зазначили, що Україна потребує додаткових ракет для посилення протиповітряної оборони та вже використовує боєприпаси цього типу.

Попередня згода була надана після оцінки політичних, військових та економічних аспектів можливої угоди, а також з урахуванням чинних вимог США щодо контролю над озброєннями.

Водночас рішення ще не є остаточним. Передача має пройти встановлену процедуру повідомлення Конгресу США. Якщо законодавці не висунуть заперечень, угода може отримати остаточне схвалення.

На тлі регулярних російських повітряних атак Україна продовжує потребувати додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляло раніше ForUa, США обговорюють виробництво Україною старішої версії ракет Patriot.