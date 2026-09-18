Скрипка жорстко засудив українців, які виїхали за кордон

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка заявив, що українці, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, можуть втрачати частину української ідентичності через російськомовне середовище.

За словами Скрипки, він досліджував ситуацію з українцями, які перебувають за кордоном, і дійшов висновку, що там вони нібито «менше українці, ніж тут». Причиною музикант назвав перебування в середовищі вихідців із пострадянських країн, де, за його словами, часто продовжують спілкуватися російською мовою. «Там Радянський Союз. І всі ці грузини з прибалтами, з білорусами, з росіянами — "все хорошие, все хотят добра". І всі російською мовою розмовляють. І там це все таке вариво», — сказав Скрипка.

Музикант також висловився про українців, які після початку повномасштабної війни повертаються до спілкування російською. Він пов’язав це не лише зі звичкою, а й із небажанням частини людей змінювати свої погляди.

При цьому Скрипка використав образливий епітет на адресу таких людей та заявив, що попри продовження російських ракетних атак частина суспільства, на його думку, не змінює свого ставлення до мови. «І ракети продовжують падати, але люди розумніше не стають», — сказав музикант.

Як повідомляло раніше ForUa, українців закликали прибрати російську з мовних налаштувань цифрових пристроїв.