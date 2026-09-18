НАТО відстає на роки: війна показала технологічне відставання Альянсу

Війна в Україні продемонструвала, що НАТО може не встигати за темпами змін на сучасному полі бою. Українські військові адаптуються до нових умов значно швидше, тоді як розробка та закупівля нових систем озброєння в Альянсі може тривати роками, повідомило Reuters із посиланням на п'ятьох українських і західних представників оборонної сфери.

За словами співрозмовників агентства, досвід війни Росії проти України змінює уявлення про те, якими мають бути озброєння, тактика та підготовка військ НАТО. Технології й способи ведення бойових дій розвиваються настільки швидко, що частина наявних систем може втрачати актуальність ще до завершення тривалих циклів їхньої розробки та закупівлі.

Україна, яка безпосередньо використовує нові технології на полі бою, здатна адаптуватися до змін протягом кількох тижнів. Натомість у країнах НАТО створення та розгортання нових військових систем може займати роки або навіть десятиліття.

Однією з ключових змін стали безпілотники. Їхнє масове застосування зробило вразливішими скупчення військових і колони бронетехніки, а також змусило армії переглядати тактику ведення бойових дій.

Війна також виявила проблеми європейських країн із протиповітряною та протиракетною обороною. Європейські держави, зокрема, значною мірою залежать від американських систем Patriot.

Українські представники заявили, що Київ дедалі активніше ділиться з країнами НАТО власним бойовим досвідом. Йдеться, зокрема, про використання безпілотників, протидію сучасним засобам ураження та адаптацію тактики до нових умов.

Один із українських офіцерів розповів, що частина навчальних матеріалів Альянсу досі базується на історичних прикладах, зокрема досвіді Другої світової війни. У НАТО на озвучену представниками України критику, як зазначає агентство, не відповіли.

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