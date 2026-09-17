У Польщі привели в готовність ППО та авіацію через удари Росії по Україні

Польща привела в дію військову авіацію через російські удари по західних областях України. У готовність також перевели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«У зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по західній території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації», — йдеться у повідомленні польського командування.

У Польщі активували необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні повітряних сил. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки також привели у стан готовності.

У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, зокрема в районах, розташованих поблизу зон загрози. Польські військові стежать за розвитком ситуації, а підпорядковані сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.

У ніч на 17 вересня російські війська атакували Україну ракетами «Онікс», балістичними ракетами та «Калібрами», а також 157 безпілотниками й близько десяти «Бандеролей». Основними цілями стали Київщина, Запоріжжя та Одещина.

Остання масштабна атака Росії по західних областях України відбулася вдень 12 вересня та тривала понад добу, до ночі й ранку 13 вересня. Тоді російські війська застосували сотні безпілотників, зокрема ударні дрони типу Shahed та реактивні БПЛА.

Під ударом опинилися Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська та Житомирська області. Зокрема, російські дрони атакували райони поблизу українсько-польського кордону. 13 вересня удар пошкодив інфраструктуру біля пункту пропуску «Ягодин», а російський дрон також влучив у локомотив пасажирського поїзда неподалік польського кордону.