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Мерцу загрожує відставка вже в ці вихідні

Мерцу загрожує відставка вже в ці вихідні

Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу загрожує відставка вже цими вихідними, лише через 16 місяців після вступу на посаду.

Напередодні двох ключових виборів у федеральних землях Мекленбург-Передня Померанія та Берлін, які відбудуться 20 вересня, і на яких правоцентристський Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца ризикує зазнати болісних поразок, високопоставлені члени партії приватно обговорюють, чи потрібна Німеччині зміна канцлера, щоб зупинити стрімке падіння підтримки уряду, повідомляє Politico.

Національна популярність Мерца цього тижня впала до всього 14%, а нове опитування показує, що його консервативний партійний альянс ХДС/ХСС опустився до безпрецедентно низького рівня – лише 18%. 

Це ж опитування показує, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" лідирує з результатом 29%. "АдН" також посіла перше місце на нещодавніх виборах у землі Саксонія-Ангальт, ледь не здобувши абсолютну більшість, тоді як ХДС Мерца втратила понад половину підтримки виборців.

Європейські та міжнародні союзники з подивом спостерігають за тим, як Німеччина, колись оплот стабільності протягом 16 років керівництва Ангели Меркель, потенційно стикається зі своєю другою стрімкою зміною керівництва. Адже попередник Мерца Олаф Шольц став свідком розпаду своєї керівної коаліції в листопаді 2024 року.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

владаНімеччинаМерц
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