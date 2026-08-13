Удари РФ залишили Київ без холодильних складів: які продукти можуть злетіти в ціні

Після російських ударів по логістичній інфраструктурі Києва та області регіон втратив до 100 тисяч квадратних метрів холодильних складів. Через дефіцит потужностей та подорожчання перевезень окремі категорії продуктів можуть зрости в ціні на 5–6%.

У ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 28 ракетами та 115 ударними безпілотниками. Серед уражених об’єктів були логістичні центри, склади та виробничі підприємства. Значних пошкоджень зазнали, зокрема, розподільчі центри торговельних мереж «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group. Обидві мережі продовжують працювати та поступово відновлюють постачання. Водночас у деяких магазинах Києва вже фіксують нестачу окремих товарів.

За оцінкою СЕО Бюро інвестиційних програм Олександра Бондаренка, внаслідок атак у Києві та області було знищено близько 80–100 тисяч квадратних метрів складів холодного зберігання. На таких об’єктах зберігають м’ясо, молочні продукти, фрукти та овочі, які потребують температури від 0 до +4°C.

Швидко компенсувати втрати буде складно. Наразі в регіоні доступно лише близько 20–30 тисяч квадратних метрів вільних холодильних площ — це приблизно 20–30% від обсягу втрачених потужностей. Переміщення охолодженої продукції зі складів в інших регіонах на відстань 300–400 км може бути економічно невигідним. Водночас будівництво нового холодильного термінала площею 2–3 тисячі квадратних метрів займає щонайменше 6–12 місяців.

Одним із варіантів вирішення проблеми може стати перехід від одного великого розподільчого центру до кількох менших складів. Однак така модель потребуватиме більше персоналу та техніки. За оцінкою експертів, логістичні витрати можуть зрости на 10–15%. Для окремих категорій продукції це здатне додати близько 5–6% до кінцевої ціни на полицях.

Торговельні мережі вже шукають альтернативні маршрути постачання. «Сільпо», АТБ та Novus домовляються з виробниками про прямі поставки до магазинів, оминаючи пошкоджені розподільчі центри. Однак така схема також збільшує витрати. Доставка продукції безпосередньо до окремих магазинів може підвищити логістичні витрати виробників у два-три рази, що потенційно додасть до вартості деяких товарів ще 15–20%.

Додатковий тиск створює загальне подорожчання транспортних послуг. За даними Держстату, у липні вони зросли в ціні на 5,2% за місяць і на 28,9% у річному вимірі.

Дрожча логістика впливає також на вартість імпортної продукції. Через обмеження в портах Великої Одеси частину вантажів спрямовують альтернативними маршрутами через румунську Констанцу, а також Польщу, Угорщину та Словаччину. Конкуренція між постачальниками поки стримує різке зростання цін, однак перебої з постачанням уже помітні в торговельних мережах. Зокрема, частину фруктів та овочів для «Сільпо» тепер доставляють із західних областей України та з-за кордону, зокрема з Польщі.

В окремих районах Києва також виник дефіцит деяких тютюнових виробів. Однією з можливих причин називають пошкодження складів готової продукції JTI та Imperial Brands Україна під час атаки 5 серпня.

Найближчими тижнями торговельні мережі мають перебудувати логістику, що дозволить поступово відновити постачання більшості товарів. Водночас найбільший ціновий тиск може припасти на охолоджену продукцію — м’ясо, молочні продукти, фрукти та овочі.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ системно атакує Київ через виробництво балістики.