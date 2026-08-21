Путін відмовляється від переговорів: в ОП назвали головну причину

Російський диктатор наразі не зацікавлений у переговорах щодо завершення війни проти України. Більше того, з настанням холодів його мотивація до дипломатії може стати ще меншою. У Кремлі можуть розраховувати на те, що зимові удари по українській енергетиці та інфраструктурі послаблять Україну, заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. «У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і до середини березня у нього буде ще менше мотивації», – зазначив Кислиця. Він пояснив, що російське керівництво може виходити з припущення, що Україна нібито не зможе повноцінно пережити чергову зиму під ударами РФ. Саме тому Кремль, на думку представника ОП, може не поспішати з пошуком дипломатичного рішення.

Водночас Україна продовжує працювати над завершенням війни не лише на полі бою, а й дипломатичними методами. Кислиця наголосив, що Києву важливо не припиняти переговорну роботу, оскільки Росія та її союзники намагаються перекласти на Україну відповідальність за відсутність прогресу у встановленні миру.

Окремо він відзначив активізацію контактів між Україною та США. За словами чиновника, протягом останніх місяців діалог Києва і Вашингтона був особливо інтенсивним, а рівень взаєморозуміння між сторонами у червні–серпні він назвав «безпрецедентним». Кислиця також висловив сподівання на візит американських переговорників до Києва, який уже кілька разів переносився.

Як повідомляло раніше ForUa, найбільш імовірною датою стійкого припинення вогню є 24 листопада 2027 року. Водночас сценарій, за якого бойові дії припиняться вже у 2026 році, експерти вважають малоймовірним.