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Війна

Путін сказав, що наразі правил немає, - Зеленський

Путін сказав, що наразі правил немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали інформацію про скасування Путіним обмежень, які регулювали попередні повітряні кампанії Росії.

"Він сказав, що наразі правил немає", - заявив Зеленський в інтерв'ю Financial Times.

Путін віддав відповідний наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і центрах обробки даних.

Близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.

За його словами, повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли ці винищувачі найбільше потрібні для захисту її повітряного простору.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаобстрілпутінЗеленський
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