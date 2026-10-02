Путін сказав, що наразі правил немає, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби отримали інформацію про скасування Путіним обмежень, які регулювали попередні повітряні кампанії Росії.
"Він сказав, що наразі правил немає", - заявив Зеленський в інтерв'ю Financial Times.
Путін віддав відповідний наказ у вересні, коли Росія почала посилювати повітряні удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і центрах обробки даних.
Близько половини винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі на ремонті та технічному обслуговуванні.
За його словами, повернення деяких літаків затягується настільки, що Україна втрачає дорогоцінний час, коли ці винищувачі найбільше потрібні для захисту її повітряного простору.
Фото: скріншот.Автор: Галина Роюк