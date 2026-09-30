Переговори між Іраном і США зайшли у глухий кут

Зусилля катарських посередників, спрямовані на досягнення дипломатичного прориву між США та Іраном, цього тижня не дали суттєвого прогресу, оскільки жодна зі сторін не готова поступитися.

Ця патова ситуація підкріплює переконання обох сторін у тому, що ймовірність поновлення військового конфлікту зростає, повідомляє Axios.

Американські чиновники вважають, що президент США Дональд Трамп може віддати наказ про відновлення масштабних бойових операцій після проміжних виборів.

Катарські чиновники продовжуватимуть спроби, але відчувають дедалі більше розчарування щодо обох сторін.

Фото: media.az.