Шанси на швидкий мир низькі: експерти назвали найімовірніший сценарій війни

Міжнародна платформа прогнозів Metaculus оцінила перспективи завершення війни Росії проти України. За оцінками аналітиків із підтвердженою репутацією, найбільш імовірною датою стійкого припинення вогню є 24 листопада 2027 року. Водночас сценарій, за якого бойові дії припиняться вже у 2026 році, експерти вважають малоймовірним. Його оцінюють приблизно у 15%. Про це йдеться у матеріалі платформи, автор якого проаналізував оцінки міжнародних дослідницьких центрів, економічний стан Росії, перебіг дипломатичних процесів і ситуацію на полі бою.

За даними аналітиків, активізація переговорів наприкінці 2025 року не призвела до реального прогресу. Сторони так і не змогли знайти спільну позицію щодо ключових питань.

Серед запропонованих варіантів раніше обговорювалися різні мирні формули. Один із них передбачав обмеження для України у питанні вступу до НАТО, скорочення чисельності Збройних сил та визнання Росією окупованих територій. Інший варіант, який підтримували Україна та європейські партнери, включав гарантії безпеки, збереження потужної української армії та міжнародний контроль за можливим припиненням вогню. Однак переговорний процес фактично зупинився. Головною перешкодою залишаються протилежні позиції сторін: Росія наполягає на передачі їй окупованих українських територій, тоді як Київ категорично відкидає такі вимоги.

Аналітики звертають увагу, що ситуація для Москви поступово ускладнюється. Серед факторів, які можуть впливати на перебіг війни, вони називають:

зростання дефіциту російського бюджету;

скорочення доступних фінансових резервів;

зниження темпів набору контрактників до армії;

незначні територіальні здобутки Росії попри значні втрати.

Також у прогнозі згадуються оцінки британського аналітичного центру RUSI, за якими українські сили змогли стабілізувати ситуацію на окремих напрямках, тоді як втрати російської армії зростають швидше, ніж можливості поповнення особового складу.

За прогнозом Metaculus, найреалістичнішим варіантом залишається не швидке завершення війни, а поступовий перехід до менш інтенсивних бойових дій. Аналітики виділяють три можливі сценарії:

затяжна війна із поступовим зниженням інтенсивності боїв — найбільш імовірний варіант;

формальна мирна угода без повного усунення причин конфлікту;

швидке припинення гарячої фази вже у 2026 році — найменш імовірний сценарій.

Водночас автори прогнозу наголошують: будь-які оцінки можуть змінитися залежно від ситуації на фронті, політичних рішень союзників та внутрішніх процесів у Росії й Україні.

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