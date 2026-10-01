Рубіо наказав іранській делегації негайно покинути США

Держсекретар США Марко Рубіо висунув умову, щоб іранська делегація при ООН негайно залишила країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Попри те, що іранська делегація, ймовірно, і так мала найближчим часом залишити США, крок Рубіо став вкрай незвичним дипломатичним демаршем і продемонстрував глибоку недовіру між двома країнами на тлі безрезультатних спроб домовитися про припинення війни, повідомляє Axios.

Посередники з Катару намагалися досягти дипломатичного прориву між США та Іраном, але суттєвого прогресу не отримали – жодна зі сторін не погодилась поступатись своїми позиціями.

Серед тих, кому наказали залишити Нью-Йорк, був іранський колега Рубіо – міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

"Держсекретар Рубіо вислав іранську делегацію, яка надто довго там знаходилася. Генеральна асамблея ООН закінчилася, тому їм настав час їхати", – заявив один з чиновників.

За підсумками іранська делегація, включаючи Арагчі, вирушила в аеропорт через кілька годин і у вівторок о 01:20 ранку сіла на рейс з Нью-Йорка в Доху.

Друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але додало, що Арагчі в будь-якому разі мав повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

Фото: Official State Department.