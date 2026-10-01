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Рубіо наказав іранській делегації негайно покинути США

Рубіо наказав іранській делегації негайно покинути США

Держсекретар США Марко Рубіо висунув умову, щоб іранська делегація при ООН негайно залишила країну після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Попри те, що іранська делегація, ймовірно, і так мала найближчим часом залишити США, крок Рубіо став вкрай незвичним дипломатичним демаршем і продемонстрував глибоку недовіру між двома країнами на тлі безрезультатних спроб домовитися про припинення війни, повідомляє Axios.

Посередники з Катару намагалися досягти дипломатичного прориву між США та Іраном, але суттєвого прогресу не отримали – жодна зі сторін не погодилась поступатись своїми позиціями.

Серед тих, кому наказали залишити Нью-Йорк, був іранський колега Рубіо – міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

"Держсекретар Рубіо вислав іранську делегацію, яка надто довго там знаходилася. Генеральна асамблея ООН закінчилася, тому їм настав час їхати", – заявив один з чиновників.

За підсумками іранська делегація, включаючи Арагчі, вирушила в аеропорт через кілька годин і у вівторок о 01:20 ранку сіла на рейс з Нью-Йорка в Доху.

Друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але додало, що Арагчі в будь-якому разі мав повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

Фото: Official State Department.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговоривійнаІранРубіо
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