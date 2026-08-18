Зміна стратегії: Тегеран переходить від оборони до наступу

Керівництво Ірану вирішило перейти від оборонної до наступальної політики на тлі відсутності прогресу в переговорах зі США щодо припинення війни. Тегеран готується до можливої ескалації в Ормузькій протоці та ширшому регіоні, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних іранських чиновників.

За словами співрозмовників агентства, мирні переговори між Іраном і США фактично зайшли в глухий кут. Наразі немає ознак того, що сторони наближаються до домовленості про припинення конфлікту. Один із іранських чиновників заявив, що державні структури країни мають бути готовими до подальшого загострення ситуації в Ормузькій протоці. За його словами, Тегеран готовий ухвалювати «складні рішення» та вживати відповідних заходів, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату. Інший співрозмовник агентства зазначив, що в разі провалу переговорів Іран може завдати «своєчасного й точного удару», який має на меті прорвати морську блокаду США.

Раніше, у червні, США та Іран підписали меморандум, який передбачав 60-денний режим припинення вогню. За цей час Вашингтон і Тегеран мали домовитися про ширшу угоду, яка охоплювала б низку питань, пов’язаних із завершенням конфлікту. Однак домовленості невдовзі опинилися під загрозою через суперечності між сторонами щодо контролю над Ормузькою протокою — стратегічним морським маршрутом, через який проходить значна частина світових поставок нафти.

Саме відсутність прогресу в цьому питанні стала однією з причин загострення переговорного процесу. Тегеран, своєю чергою, сигналізує про готовність до силових дій, якщо дипломатичний шлях остаточно виявиться безрезультатним.

Як повідомляло раніше ForUa, Тегеран заявив, що США порушили меморандум і зірвали переговори.