Кадровий хід чи ілюзія: чи змінить поява глави ЦРУ хід мирних переговорів по Україні

У Вашингтоні активно обговорюють сценарій, за якого директор ЦРУ Джон Реткліфф може очолити переговорний процес щодо війни в Україні. Втім, навіть за умови такого призначення чекати на довгоочікуваний прорив у діалозі з Росією не варто. Про це повідомляє Politico.

Перспектива залучення Реткліффа до "українського напрямку" викликала жваве зацікавлення у дипломатичних та політичних колах США. Це сталося попри те, що Офіс президента США офіційно спростовує подібний розвиток подій.

Разом із тим прихильники України в Вашингтоні наголошують: конкретна персона куратора не має вирішального значення, оскільки долю майбутньої угоди вирішує перш за все ситуація на лінії фронту.

Метью Бойс, який обіймав посаду заступника помічника держсекретаря у справах Євразії під час першої адміністрації Дональда Трампа, зазначив, що можливе залучення очільника спецслужби має свої плюси, адже той добре розуміє специфіку РФ. Однак експерт застерігає від марних ілюзій щодо швидких результатів.

За словами Бойса, Володимир Путін переконаний, що час грає на користь Москви. Російська сторона свідомо робить ставку на подальшу ескалацію і наразі не демонструє жодної готовності відступати від своїх максималістських вимог.

Наразі і Білий дім, і ЦРУ офіційно заперечують чутки про те, що Джон Реткліфф готується перебрати на себе активнішу роль у переговорному процесі між Україною та РФ.