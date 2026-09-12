На окупованій частині Донеччини знищена мережа ТЦ «Галактика»

ФСБ Росії звинувачує жителя окупованого Маріуполя в публікації відео з наслідками удару по місцевому торговельному центру «Галактика». Російська сторона стверджує, що оприлюдненим записом нібито скористалися українські ресурси.

Про це повідомляє одне з проросійських пропагандистських видань із посиланням на так званий «Штаб оборони ДНР», інформує Вільне радіо.

За твердженням окупаційної структури, житель Маріуполя опублікував у соцмережах відео наслідків, які росіяни називають «терористичним ударом українських бойовиків» по ТЦ «Галактика». Як стверджують у так званому «Штабі оборони», українська сторона завантажила цей запис і поширила його на своїх ресурсах.

В окупаційній структурі заявили, що публікація відео нібито поставила під загрозу роботу місцевих екстрених служб.

Через це російська сторона має намір притягнути маріупольця до адміністративної відповідальності. Яке саме покарання йому може загрожувати, у публікації не уточнюють.

Удар по ТЦ «Галактика» в Маріуполі стався вранці 7 вересня. Унаслідок атаки дронів торговельний центр та продукція всередині згоріли вщент.

ТЦ «Галактика» розміщувався на місці зруйнованого росіянами гіпермаркету «Метро», який працював на Запорізькому шосе.

Торговельний центр у Маріуполі був останнім об'єктом мережі «Галактика» на тимчасово окупованій території Донецької області. Раніше внаслідок ударів були знищені магазини цієї мережі в Донецьку, Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.