Тегеран заявив, що США порушили меморандум і зірвали переговори

Іран заявив, що 60-денний термін для досягнення остаточної угоди зі Сполученими Штатами втратив актуальність. Заява пролунала 17 серпня, коли спливав термін, передбачений рамковим меморандумом про взаєморозуміння між Тегераном і Вашингтоном.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай поклав відповідальність за зрив домовленостей на США.

За його словами, Вашингтон «грубо та широко» порушив положення меморандуму від 18 червня. Бакай заявив, що переговори між сторонами так і не розпочалися через кілька тижнів після підписання документа, тому обговорення встановленого 60-денного терміну втратило сенс.

«60-денного терміну немає», — заявив іранський чиновник.

Водночас Бакай повідомив, що Іран та Оман продовжують інтенсивні консультації щодо завершення спільної заяви та створення механізму, який має захищати взаємні інтереси сторін.

Йдеться, зокрема, про зусилля щодо створення нових маршрутів судноплавства через Ормузьку протоку, яка залишається одним із головних осередків напруженості після майже шестимісячного конфлікту.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, США та Іран мали вести переговори й досягти остаточної домовленості протягом максимум 60 днів. За взаємною згодою цей термін можна було продовжити.

Водночас іранські представники неодноразово заявляли, що безпосередніх переговорів з американськими посадовцями не проводять. За їхніми словами, сторони лише обмінюються повідомленнями через посередників.

Нещодавно міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран ще не ухвалив рішення про відновлення переговорів зі США. Він наголосив, що обмін повідомленнями через Катар і Пакистан не можна вважати переговорами.