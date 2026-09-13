﻿
Полiтика

У Кремлі відкинули зустріч Путіна та Зеленського на саміті G20, але готові зустрітися у Москві

У Кремлі відкинули зустріч Путіна та Зеленського на саміті G20, але готові зустрітися у Москві

Кремль відкинув можливість зустрічі Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського на саміті G20 у Маямі. Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Зеленський заявив про готовність провести переговори з кремлівським диктатором Путіним під час саміту, який має відбутися 14–15 грудня у Маямі. За словами українського президента, зустріч могла б бути присвячена пошуку шляхів для припинення війни.

Однак у Москві одразу заявили, що не розглядають такий формат.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі AFP назвав зустріч Зеленського та Путіна в Маямі неможливою. Він повторив позицію російської влади, відповідно до якої Путін готовий зустрітися із Зеленським лише в Москві.

На запитання про можливість іншого місця для переговорів Пєсков відповів: – Є готовність зустрітися з ним у Москві.

Водночас наразі немає підтвердження, чи братиме Путін участь у саміті G20 у Маямі.

США, які цього року головують у G20, намагаються відновити переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України. Зокрема, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер проводили переговори в Києві та Москві. Цього тижня також відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Путіним.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськиймирні переговориВолодимир ПутінДмитро Пєсковзустріч президентів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Що стоїть за грою в Одесі з визнанням гагаузів корінним народом
Полiтика 11.09.2026 17:01:06
Що стоїть за грою в Одесі з визнанням гагаузів корінним народом
Читати
Браун нищить український меморіал, хоча вигадані ним «злочини бандеризму» ніхто не довів
Полiтика 11.09.2026 16:41:50
Браун нищить український меморіал, хоча вигадані ним «злочини бандеризму» ніхто не довів
Читати
Після падіння літака українка опинилася на операційному столі, а її супутники - у власному маєтку
Надзвичайні події 11.09.2026 16:08:31
Після падіння літака українка опинилася на операційному столі, а її супутники - у власному маєтку
Читати

Популярнi статтi