Мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відбутися на початку жовтня

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про можливість проведення мирних переговорів у тристоронньому форматі на початку жовтня цього року. Про це він сказав на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає Офіс Президента.

Як зазначається, на полях YES Кирило Буданов провів зустріч з радником з питань національної безпеки Німеччини Гюнтером Зауттером, Франції – Еммануелем Бонном, Італії – Фабріціо Саджо та Великої Британії – Джонатаном Пауеллом, а також окрему зустріч із британською стороною, щоб узгодити спільну позицію та обговорити важливі рішення.

Керівник ОП висловив переконання, що найближчий раунд переговорів про мир в Україні може відбутися на початку жовтня, він стосуватиметься поступового зменшення повітряних ударів.

«Важливо, щоб участь у переговорах брали США та Європа», - підкреслив він.

«Основним питанням якраз і буде чорноморське судноплавство, зменшення кількості ударів по цивільних об’єктах, критичній інфраструктурі і тому подібному. Всі обмінялися думками із цього приводу. Росіяни чудово знають, теж думають, що з цим робити. Чекаємо», – сказав Буданов.

За словами керівника ОП, важливо не втрачати часу і працювати над створенням нової архітектури безпеки у Європі, невід’ємною частиною якої має бути Україна та ЗСУ, про що неодноразово говорив, закликаючи до співпраці, Володимир Зеленський.