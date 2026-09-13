В Україні 13 вересня дощитиме, подекуди до +30°

У неділю, 13 вересня, опади очікуються у більшості областей, удень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, місцями до 30°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Хмарно з проясненнями. У більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, в Києві та області хмарно з проясненнями. Опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вдень 17-19°, на Київщині 16-21°.