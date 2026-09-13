Трагедія у Коблеві: На протидесантній міні підірвалася родина, є загиблі

У суботу, 12 вересня, у курортному селищі Коблеве в акваторії Чорного моря стався вибух протидесантної міни, внаслідок чого загинуло подружжя, серед постраждалих — їхня донька та ще одна жінка. Про це повідомив виконувач обовʼязків керівника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Унаслідок вибуху протидесантної міни загинуло подружжя — 43-річний чоловік та 42-річна жінка.

Їхня 16-річна донька дістала поранення, а після надання медичної допомоги вона лікуватиметься амбулаторно. Також травми отримала 40-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

Трагедія сталася на закритій ділянці берегової лінії, яка була огороджена та мала попереджувальні знаки про мінну небезпеку, однак люди перетнули огорожу, стверджують в Миколаївській ОВА.

Решетілов стверджує, що цей випадок укотре доводить, що жодне рішення про відкриття пляжів у Коблевому не може бути ухвалене до підтвердження фахівцями повної безпеки території.

Громадян закликають суворо дотримуватися правил, не ігнорувати загородження та попередження, а також утриматися від відвідування закритих ділянок узбережжя та купання у морі.