Після падіння літака українка опинилася на операційному столі, а її супутники - у власному маєтку

Історія з українською моделлю Софією Комар, яка вижила після падіння літака у Венесуелі, дедалі більше нагадує сюжет латиноамериканського серіалу. Дівчина зазнала опіків обличчя, травмувала спину та одну ногу і вже перенесла першу операцію. Водночас двоє венесуельських бізнесменів, які летіли з нею, відбулися легкими опіками рук і забоями.

Про це пише El Pitazo із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Софію Комар після авіакатастрофи доправили до лікарні в Каракасі, де їй провели операцію. За словами співрозмовників El Pitazo, це лише перше з кількох хірургічних втручань, які знадобляться моделі.

Найбільше постраждало обличчя українки. Крім опіків, вона отримала травми спини та однієї ноги. При цьому джерела видання стверджують, що її життю наразі нічого не загрожує.

Обставини цієї історії додають їй майже кінематографічного сюжету. На борту літака разом із Софією Комар перебували брати-бізнесмени Домінґо Арнальдо Амаро Чакон і Ґільєрмо Альфредо Амаро Чакон. За інформацією одного зі співрозмовників El Pitazo, присутність українки в літаку не була випадковою, оскільки модель нібито перебувала в романтичних стосунках з одним із братів.

Водночас брати отримали значно легші травми. У них зафіксували легкі опіки рук і забої тіла. Спочатку їх доправили до медичного центру в Сьюдад-Боліварі, а згодом перевезли до клініки в Каракасі.

Нині брати відновлюються у своєму маєтку «Ієрбабуена» в Каракасі. Таким чином, після авіакатастрофи долі трьох пасажирів склалися разюче по-різному: двоє чоловіків уже оговтуються у власному маєтку, тоді як українка проходить складне лікування та має перенести ще кілька операцій.

Чому саме Софія дістала значно тяжчі травми, тоді як її супутники обмежилися легкими опіками та забоями, наразі невідомо. El Pitazo не наводить пояснення цього з боку медиків або слідства.

Для українки ситуація ускладнюється тим, що вона перебуває за тисячі кілометрів від дому і змушена лікуватися у Венесуелі після авіакатастрофи. За даними видання, після першої операції на неї чекає тривале відновлення.

Нагадаємо, 6 вересня у венесуельському місті Сьюдад-Болівар упав літак, на борту якого перебували Софія Комар та брати-бізнесмени Домінго Арнальдо Амаро Чакон і Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Усі троє вижили.

Перед авіакатастрофою вони перебували в готелі Waka Wená — одному з найрозкішніших готелів національного парку Канайма, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.