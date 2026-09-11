Що стоїть за грою в Одесі з визнанням гагаузів корінним народом

Депутати Одеської обласної ради підтримали звернення до Верховної Ради України з пропозицією визнати гагаузів корінним народом України.

Про це стало відомо під час сесії Одеської облради 11 вересня, пише Суспільне.

Автор звернення, депутат Февзі Мамутов, перед голосуванням закликав колег підтримати документ. За його словами, близько 95% гагаузів, які проживають в Україні, мешкають в Одеській області. Тому, наголосив Мамутов, саме регіон має особливу відповідальність за збереження гагаузької мови та культури.

Він також зазначив, що гагаузька громада домагається визнання відповідного статусу вже десятки років.

Після голосування депутат Олег Капсамун, який є представником гагаузького народу, подякував колегам за підтримку рішення.

«В Україні проживають тисячі гагаузьких родин, діють гагаузькі громади, які зберігають свою мову, культуру, традиції та спадщину. Сьогодні ми зробили важливий крок не лише для гагаузького народу, а й для збереження культурного різноманіття нашої держави», — сказав він.

У проєкті рішення Одеської обласної ради зазначається, що гагаузи є етнолінгвістичною спільнотою Північно-Західного Причорномор’я, яка сформувалася в історичному Буджаку наприкінці XVIII — на початку XIX століття.

Автор звернення вважає, що нинішній статус національної меншини не повністю враховує особливості гагаузької спільноти, яка не має власної суверенної держави.

На його думку, визнання гагаузів корінним народом України дасть додаткові гарантії для збереження їхньої мови, культури й традицій. Крім того, такий статус передбачає можливість створювати представницькі органи та брати участь у консультаціях із державою.

Тепер звернення Одеської обласної ради має розглянути Верховна Рада України.

В чому тут є підводні камені?

Гагаузи вже мають власну територіальну автономію у складі Молдови — Автономне територіальне утворення Гагаузія, відоме також як Gagauz Yeri. Регіон має власні органи влади та особливий автономний статус.

Водночас Гагаузія протягом десятиліть залишається одним із регіонів Молдови, де найсильніші проросійські настрої. Значна частина населення виступає проти європейської інтеграції Молдови, орієнтується на Росію, широко використовує російську мову, а Росія зберігає там значний інформаційний, політичний та церковний вплив.

Важливо й те, що ці настрої знаходять політичне представництво. Гагаузькі виборці систематично підтримують місцевих політиків, які виступають із проросійських позицій. Тобто йдеться не лише про абстрактний вплив російської пропаганди, а й про реальний політичний вибір значної частини населення регіону.

Гагаузи є православним тюркомовним народом, а церковне життя регіону значною мірою пов’язане з Московським патріархатом. Через російськомовне інформаційне середовище та церковні структури Москва має додаткові можливості для впливу на суспільні настрої.

Українські гагаузи також переважно проживають на Одещині, де російська (а не українська!) мова все більше їм замінює власну мову, культуру та традиції. Водночас питання надання їм статусу корінного народу України не може розглядатися винятково як культурне або етнографічне. В умовах війни з Росією держава має враховувати й питання безпеки, політичної лояльности та можливого використання етнічних і культурних структур для поширення російського впливу.

Захист культурних прав національних спільнот є нормальним завданням держави. Однак без продуманої політики визнання окремих спільнот корінними народами та надання їм додаткових представницьких механізмів може створити нові політичні можливості для сил, які Росія здатна використовувати у власних інтересах. Саме тому такі рішення потребують не бездумного загравання з етнічними питаннями, а тверезої оцінки можливих наслідків для України.