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Війна

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1520 загарбників

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1520 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2026 року, становлять близько 1 506 900 осіб, з них 1 520 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 344 (+2) танки, бойових броньованих машин – 25 330 (+8), артилерійських систем – 49 678 (+77), реактивних систем залпового вогню – 2 120 (+5), засобів ППО – 1 635 (+2), літаків – 442 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142), крилатих ракет – 5 111 (+8), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259(+410), спеціальної техніки – 4 681 (+5).

Дані уточнюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зведення Генштабуросійсько-українська війнабойові втрати РФ
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