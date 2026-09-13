Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1520 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2026 року, становлять близько 1 506 900 осіб, з них 1 520 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також армія РФ втратила 12 344 (+2) танки, бойових броньованих машин – 25 330 (+8), артилерійських систем – 49 678 (+77), реактивних систем залпового вогню – 2 120 (+5), засобів ППО – 1 635 (+2), літаків – 442 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 603 (+17), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 514 317 (+2 142), крилатих ракет – 5 111 (+8), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 148 259(+410), спеціальної техніки – 4 681 (+5).

Дані уточнюються.