Трамп вважає, що йому не треба рішення Конгресу, щоб роздати $5000

Президент США Дональд Трамп вважає чудовим фінансовим вливанням свою ідею роздати по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю у разі якщо Республіканська партія виграє проміжні вибори у листопаді.

Трамп заявив, що, на його думку, Конгресу не доведеться схвалювати ці виплати, гроші, які, за його словами, мають бути витрачені в США, а не в інших країнах, повідомляє CBS News.

"Ну, ми вважаємо, що ні. Гадаю, вони це зроблять, якщо нам це знадобиться. Але ми вважаємо, що ні. Країна процвітає, ми отримали трильйони доларів від мит та інших джерел. Зараз у США здійснюються інвестиції у виробничі підприємства та інші проекти на суму понад 20 трильйонів доларів, що набагато більше, ніж будь-коли раніше. І ми вважаємо, що це буде корисно. У нас є лише одна умова: ці гроші мають бути витрачені, люди мають витрачати свої гроші в США. Ми не хочемо, щоб ці гроші витрачалися в інших країнах. Ми вважаємо, що це справді добре, популярне і є чудовим фінансовим вливанням", – заявив Трамп.