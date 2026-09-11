Медики знайшли потужне джерело здоров'я печінки

Рослинна сполука з плодів каштанової троянди (Rosa roxburghii Tratt.) може зробити вагомий внесок у лікування неалкогольної жирової хвороби печінки (MASLD). Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Phytomedicine.

Міжнародна група науковців із Пекінського лісового університету, Хебейського сільськогосподарського університету та Майнського університету імені Йоганнеса Гутенберга вивчала вплив корозолової кислоти, що міститься в плодах каштанової троянди, на розвиток захворювання.

Головні результати дослідження:

Виражений протижировий ефект: Під час випробувань на клітинних культурах, нематодах та мишах корозолова кислота суттєво зменшила накопичення ліпідів у печінці.

Нормалізація метаболізму: Речовина покращила порушений метаболічний профіль і відновила оптимальний рівень важливих метаболітів, серед яких пальмітолеїнова кислота, L-глутамін, лактоза та вітамін B3.

Точковий вплив: Сполука виявилася особливо ефективною в модуляції біологічних процесів, пов'язаних із метаболізмом жирних кислот, холестерину та жовчних кислот.

Раціон як фактор ризику та потреба в ліках

Упродовж останніх десятиліть кількість випадків неалкогольної жирової хвороби печінки стрімко зростає. Головним чинником розвитку патології залишається раціон харчування — зокрема, регулярне споживання високооброблених продуктів, солодощів та безалкогольних солодких напоїв.

Наразі основними методами терапії є корекція дієти, зниження ваги та регулярна фізична активність. Проте медицина все ще відчуває гостру потребу в ефективних лікарських препаратах для цілеспрямованого лікування цього стану.

Перспективи рослинних сполук

Речовини природного походження дедалі частіше стають об'єктом уваги науковців. У журналі PharmaNutrition раніше зазначалося, що засоби традиційної китайської медицини та силімарин (активний інгредієнт розторопші) демонструють позитивні результати у боротьбі з жировою хворобою печінки. Серед інших ефективних сполук також виділяють куркумін.

Втім, механізми дії корозолової кислоти досі не були детально досліджені. Початкові випробування підтвердили її високий потенціал, тож науковці розглядають цю природну сполуку як новий перспективний варіант терапії хронічних захворювань печінки.