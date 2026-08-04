Трамп дав Ірану останній шанс: що вимагають США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має обмежений час для досягнення домовленостей із Вашингтоном. За його словами, переговорний процес уже триває за посередництва кількох країн Близького Сходу. Про це американський лідер сказав під час пресконференції у Білому домі.

Трамп зазначив, що нинішні перемовини є важливою можливістю для Тегерана врегулювати відносини зі Сполученими Штатами. "Це їхній останній шанс підписати хорошу угоду", – наголосив президент США. За його словами, переговори відбуваються на прохання іранської сторони за участю Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару.

Водночас Трамп повідомив, що Вашингтон наразі робить ставку на дипломатичне врегулювання і не планує нових ударів по Ірану.

Президент США також розкритикував позицію Тегерана, заявивши, що іранська влада спочатку ініціює переговори, а згодом публічно заперечує сам факт їх проведення. На його думку, така суперечлива позиція ускладнює переговорний процес і зменшує шанси на швидке досягнення домовленостей.

Як повідомляло раніше ForUa, США шукають креативні та нестандартні покарання для Ірану.