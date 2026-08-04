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Італія оголосила найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку

Італія оголосила найвищий рівень небезпеки через аномальну спеку

Влада Італії запровадила максимальний — червоний — рівень погодної небезпеки у 25 із 27 найбільших міст країни через аномальну спеку. Медики попереджають, що високі температури становлять загрозу не лише для літніх людей чи людей із хронічними захворюваннями, а й для всього населення, повідомляє Euronews.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Італії, поза "червоною" зоною наразі залишаються лише міста Мессіна та Реджо-ді-Калабрія. Водночас Служба цивільного захисту оголосила жовтий рівень погодної небезпеки через можливі грози в окремих районах Абруццо, Умбрії та Сицилії. Попри локальні опади, основний вплив на погоду й надалі матиме потужний африканський антициклон.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями Італія залишатиметься під впливом стійкої області високого атмосферного тиску, яка блокує надходження прохолодних атлантичних повітряних мас. Через це температура повітря суттєво перевищуватиме кліматичну норму. У центральних регіонах країни та на більшій частині Паданської рівнини вдень очікується +38…+39°C, а в окремих районах, де накопичується найбільше тепла, стовпчики термометрів можуть наблизитися до +40°C.

Медики закликають жителів і туристів уникати тривалого перебування під прямим сонцем, пити достатньо води та по можливості не виходити на вулицю у найспекотніші години доби.

Як повідомляло раніше ForUa, через сильну спеку в Європі загинули понад 10 тисяч людей.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекаІталіяантициклонрівень небезпеки
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