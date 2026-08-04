Бельгія стала повністю залежною від імпорту російського СПГ

Минулого місяця Бельгія стала повністю залежною від Росії в імпорті скрапленого природного газу, оскільки війна на Близькому Сході спричинила різке скорочення поставок до Європи.

Більшість покупців на континенті утримуються від закупівлі СПГ для зимових запасів через стійко високі ціни на газ, спричинені перебоями у судноплавстві через Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

Хоча імпорт Бельгії з Росії також був нижчим, ніж на початку цього року, ці цифри ускладнюють енергетичну політику Європейського Союзу, який ввів заборону на російський СПГ, що набирає чинності з наступного року.

Загальні обсяги постачання ЗПГ до Бельгії – п'ятого за величиною імпортера цього палива в Європі минулого року – у липні скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Країна закупила близько 0,4 млн. тонн палива з Росії. Вона також отримує газ трубопроводами з Норвегії та Великобританії.

Країни-члени ЄС вже мали б скорочувати обсяги закупівлі СПГ з Росії, оскільки з квітня діє заборона на укладення короткострокових угод, а повна заборона набуде чинності наступного року. Натомість обсяги поставок різко зросли, оскільки покупці шукали альтернативи поставкам із Близького Сходу.

За даними німецької некомерційної організації Urgewald, у першому півріччі 2026 року Європа отримала на 16% більше російського СПГ порівняно з минулим роком, заплативши загалом 5,96 млрд євро, причому лідерами стали Франція, Бельгія та Іспанія.

Росія залишається другим за величиною постачальником СПГ до ЄС після США, і деякі експерти вже ставлять під сумнів доцільність заборони, якщо перебої з постачанням із Близького Сходу триватимуть. Низький рівень запасів газу в Європі напередодні майбутньої зими – який наразі є найнижчим за всю історію спостережень, починаючи з 2009 року – робить ситуацію ще складнішою.

Наразі офіційні особи в Брюсселі заявляють, що план щодо заборони російського газу наступного року залишається в силі. Минулого місяця блок із 27 країн надав виняток щодо транспортування російського СПГ до третіх країн, що зменшило ризики для глобальних поставок.

Востаннє Росія була єдиним постачальником СПГ до Бельгії на початку 2021 року, коли європейські економіки тільки починали відновлюватися після пандемії Covid і ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.