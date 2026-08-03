У Росії начебто загинули шість людей після падіння безпілотника на пляж

У Краснодарському краї Росії внаслідок падіння безпілотника на пляж у селі Архіпо-Осипівка поблизу Ґєлєнджика нібито загинули шестеро людей, серед яких троє дітей. Ще близько 40 осіб отримали поранення.

Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв, інформує Радіо Свобода.

За його словами, 17 постраждалих, серед яких є діти, госпіталізували. Такі ж дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Росії.

Видання Astra опублікувало фото та відео інциденту. На кадрах видно, як безпілотник літакового типу падає на переповнений відпочивальниками пляж. Перед цим чути звуки стрілянини, які, за оцінкою журналістів, можуть свідчити про роботу російської протиповітряної оборони.

За інформацією видання «Агентство», дрон міг упасти після того, як його збили. Таку версію озвучив представник аналітичної групи Conflict Intelligence Team. На користь цієї гіпотези, за його словами, свідчить те, що звуки стрілянини припиняються саме в момент, коли безпілотник починає падати.

Губернатор Кондратьєв заявив, що удар нібито був «цілеспрямованою атакою київського режиму по мирному населенню». Раніше він також стверджував, що ціллю атаки стала цивільна інфраструктура.

Українська сторона офіційно ці повідомлення не коментувала.

Водночас місцеві жителі та туристи у соціальних мережах повідомляють, що перед інцидентом не було сигналу повітряної тривоги, а евакуацію людей із пляжу не проводили.

Телеграм-канал «Пост» із посиланням на очевидців стверджує, що в районі перебували два безпілотники, один із яких нібито вдалося збити. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. На оприлюднених відео зафіксовано лише один дрон.