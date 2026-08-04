Українським студентам удвічі піднімуть стипендії: кого торкнуться зміни

Із 1 вересня в Україні планують значно підвищити державні стипендії для студентів закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти. Також держава розширює підтримку молоді з тимчасово окупованих і прифронтових територій та продовжує програму грантів для контрактників. Про це повідомили у Верховній Раді.

Після підвищення мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти становитиме 4 тис. грн, а підвищена академічна стипендія — 5820 грн.

Зростуть і галузеві стипендії: їхній підвищений розмір сягне 7420 грн. Водночас президентську стипендію для найуспішніших студентів планують збільшити до 20 тис. грн.

Відчутне підвищення виплат передбачене і для студентів коледжів. Для здобувачів фахової передвищої освіти мінімальна академічна стипендія становитиме 3020 грн, а підвищена — 4394 грн, що майже вдвічі більше за нинішній розмір.

Окремі пільги збережуться для молоді з тимчасово окупованих та прифронтових територій. Вони й надалі зможуть вступати через освітні центри без складання НМТ — за результатами співбесіди або вступних іспитів. Крім цього, для таких вступників передбачено окрему квоту на бюджетні місця, допомогу з оформленням українських документів, психологічний супровід, пільгове проживання в гуртожитках, а також одноразову фінансову допомогу в розмірі 50 тис. грн, яку надають міжнародні партнери — ООН та ЮНІСЕФ.

Продовжить діяти і державна програма грантів для студентів, які навчатимуться за контрактом. Вступники, які отримали не менше 150 балів із двох предметів НМТ, можуть розраховувати на грант від 17 тис. грн, а ті, хто набрав 170 балів і більше, — від 25 тис. грн.

Для студентів, які вступають до закладів вищої освіти у прифронтових регіонах, сума державного гранту автоматично збільшуватиметься на 50%.

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