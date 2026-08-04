Навколо Харкова будують новий рубіж оборони

У Харківській області розпочали створення першого рубежу антидронового захисту, який має протидіяти російським FPV-дронам на оптоволокні. На реалізацію проєкту вже виділили перші 7 млн грн із обласного бюджету, а перші результати очікують отримати протягом трьох тижнів.

Новий рубіж має стати відповіддю на одну з найнебезпечніших загроз сучасного поля бою — FPV-дрони, які керуються через оптоволоконний кабель. "Уже виділили з обласного бюджету перші 7 мільйонів гривень на створення першого рубежу. Він буде спрямований на протидію дронам на оптоволокні. Результати очікуємо за три тижні", – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Якщо запропоноване рішення доведе свою ефективність, його планують масштабувати на інші ділянки, які перебувають під постійною загрозою російських атак.

Необхідність створення нового рубежу захисту пов'язана зі значним зростанням кількості атак безпілотниками на Харківщині. За словами Синєгубова, лише протягом липня російські війська атакували Харків 109 разів, із яких 51 удар було завдано саме FPV-дронами. Унаслідок цих атак постраждали 217 людей, серед яких 24 дитини. Ще вісім людей загинули.

З огляду на активне застосування Росією безпілотників нового типу, створення спеціалізованих рубежів захисту може стати одним із ключових елементів оборони не лише Харківщини, а й інших прифронтових регіонів України, де загроза від FPV-дронів на оптоволокні постійно зростає.

Довідка: FPV-дрони на оптоволокні є однією з новітніх розробок, які російські війська дедалі активніше застосовують на фронті. На відміну від звичайних безпілотників, що отримують команди по радіоканалу, такі апарати керуються через тонкий оптоволоконний кабель, який розмотується під час польоту. Саме це робить їх особливо небезпечними. Оскільки сигнал передається не через радіоефір, а фізичним кабелем, дрони практично не реагують на засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які сьогодні є одним із головних способів боротьби з безпілотниками. Крім того, оператор отримує стабільний відеосигнал без ризику втрати керування через радіоперешкоди, що дозволяє точніше уражати цілі навіть у районах із потужним застосуванням українських систем РЕБ.

Як повідомляло раніше ForUa, російські війська знищили вже понад 200 автозаправних станцій у прифронтових регіонах України.