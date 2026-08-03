Демченко прокоментував плани Білорусі посилити війська біля українського кордону

Білорусь планує до кінця 2026 року сформувати поблизу українського кордону нові військові підрозділи, до складу яких увійдуть батальйони, артилерія та засоби протиповітряної оборони. У Державній прикордонній службі України наголошують, що загроза з боку Білорусі залишається актуальною, а українська розвідка уважно стежить за розвитком ситуації.

Про це заявив в етері телемаратону речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, подібні заяви Мінська лунали й торік, однак це не є підставою недооцінювати ризики. Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі та відстежує темпи розгортання нових білоруських підрозділів.

«Для нас загроза з Білорусі нікуди не зникає. Наше завдання — мати сильні оборонні позиції. Українська розвідка уважно стежитиме за тим, наскільки активно й швидко розгортатиметься підрозділ десантно-штурмових військ на напрямку Чернігівщини, щоб оцінювати можливі ризики», — зазначив Демченко.

Раніше командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Іллюкевич повідомив про початок формування нової десантно-штурмової бригади в районі Гомеля, неподалік українського кордону.

За його словами, один батальйон уже сформований, а до кінця року планують створити ще один, а також підрозділи бойового забезпечення, артилерії, протиповітряної оборони та розвідки. Він також заявив, що офіцерський склад нової бригади вже укомплектований, а особовий склад призваний на службу.

Як відомо, наприкінці червня заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета заявляв, що у разі спроби вторгнення Мінськ використає весь наявний військовий потенціал. Водночас 19 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про розміщення на території Білорусі російського обладнання, яке використовувалося для коригування ударів по Україні. Президент тоді вимагав від Мінська припинити його роботу, а вже 24 червня заявив, що ці ретранслятори припинили функціонувати.

Наприкінці липня білоруська влада, навпаки, заявляла про відсутність загроз на кордоні. Міністр оборони Віктор Хренін стверджував, що військово-політична ситуація навколо країни залишається стабільною, а головне напруження існує лише в інформаційному просторі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також заявляв, що Мінськ не зацікавлений у втягуванні у російсько-українську війну та не хоче поширення бойових дій на власну територію.