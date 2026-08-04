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Трамп анонсував останній шанс для Ірану підписати угоду

Трамп анонсував останній шанс для Ірану підписати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що це останній шанс для Ірану підписати хороший документ зі США.

Трампу телефонували з багатьох країн з проханням продовжувати переговори з Іраном: "Усі вони хотіли дати цьому останній шанс. Це останній шанс".

На запитання, чим цей випадок відрізняється від попередніх, враховуючи, що він і раніше скасовував атаки, Трамп відповів: "Я хочу надати їм усі можливі шанси перед тим, як "відрубати голову".

Він переконаний, що переговори з Іраном пройдуть швидко, прогнозуючи, що Ормузька протока може бути повністю відкрита вже до вівторка в рамках того, що він вважає першою фазою угоди, повідомляє CNN.

"Це не дуже складно", – сказав Трамп.

Він зазначив, що другий етап – це денуклеаризація, яка, як він визнав, займе трохи часу.

Фото: Білий дім.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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