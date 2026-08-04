Трамп анонсував останній шанс для Ірану підписати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що це останній шанс для Ірану підписати хороший документ зі США.

Трампу телефонували з багатьох країн з проханням продовжувати переговори з Іраном: "Усі вони хотіли дати цьому останній шанс. Це останній шанс".

На запитання, чим цей випадок відрізняється від попередніх, враховуючи, що він і раніше скасовував атаки, Трамп відповів: "Я хочу надати їм усі можливі шанси перед тим, як "відрубати голову".

Він переконаний, що переговори з Іраном пройдуть швидко, прогнозуючи, що Ормузька протока може бути повністю відкрита вже до вівторка в рамках того, що він вважає першою фазою угоди, повідомляє CNN.

"Це не дуже складно", – сказав Трамп.

Він зазначив, що другий етап – це денуклеаризація, яка, як він визнав, займе трохи часу.

Фото: Білий дім.