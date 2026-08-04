У РФ різко активізувалися літаки А-50У: що це означає

Російська армія різко збільшила використання літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50У для контролю повітряного простору та виявлення українських крилатих ракет. Після майже повної відсутності таких польотів на початку червня ці літаки знову почали регулярно виконувати бойові чергування. Про це свідчить аналіз проєкту "КіберБорошно".

За даними аналітиків, у період з 4 по 22 червня літаки А-50У майже не залучалися до чергувань поблизу українського напрямку. У цей час фіксувалися лише окремі перельоти, серед яких введення в експлуатацію після ремонту борта з номером "47 червоний" та його переліт за маршрутом Воркута – Оленья.

Однак уже після 23 червня ситуація змінилася. Один із літаків А-50У почав регулярно виконувати нічні патрулювання над тиловими районами Росії, переважно в повітряному просторі Ульяновської та Самарської областей. Загалом до кінця досліджуваного періоду аналітики нарахували близько 60 таких польотів. За інформацією "КіберБорошно", 4 липня один із літаків А-50У відіграв важливу роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет.

Аналітики також звернули увагу, що Росія змінила схему базування цих літаків. Якщо раніше вони переважно вилітали з аеродромів "Іваново" та "Ульяновськ", то тепер їх розосередили на інших тилових авіабазах, зокрема "Большое Савино" в Пермі, "Оренбург-2" та "Челябінськ".

Особливу увагу експерти звернули на події 7 липня, коли Росія одночасно підняла в повітря чотири літаки А-50У. За їхньою оцінкою, це майже весь боєздатний парк таких літаків, який наразі має країна-агресор.

У "КіберБорошно" вважають, що таким чином Росія намагається посилити контроль над повітряним простором і підвищити ефективність виявлення українських ракетних засобів ураження.

Літаки А-50У є ключовими елементами російської системи повітряного управління. Вони здатні виявляти повітряні цілі на великій відстані, координувати дії винищувальної авіації та передавати інформацію підрозділам протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, Буданов оцінив перспективи Росії у війні та розповів про подальші дії України.