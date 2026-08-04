Добрі дрони рекордно обвалили російську нафтопереробку

Україна суттєво наростила удари по російській нафтовій інфраструктурі в липні, що призвело до різкого скорочення обсягів переробки нафти в росії. Протягом липня українські безпілотники щонайменше 30 разів атакували великі російські нафтопереробні заводи, танкери, морські об'єкти та магістральні нафтопроводи, повідомляє Bloomberg, проаналізувавши відкриті дані.

Унаслідок пошкоджень інфраструктури російські нафтові компанії були змушені збільшити експорт сирої нафти, оскільки внутрішня переробка різко скоротилася. За оцінками аналітиків, у липні російські НПЗ переробляли в середньому близько 3,6 млн барелів нафти на добу, що є найнижчим показником за останні 24 роки та приблизно на третину менше від звичного сезонного рівня.

У Bloomberg зазначають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи збережеться нинішня інтенсивність українських атак, а також від здатності росії ефективно захищати свою критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляло раніше ForUa, українські удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу понад 30% діючих і близько 45% номінальних потужностей нафтопереробної галузі РФ.