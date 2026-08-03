Удар по заправці на Криворіжжі забрав життя двох дорослих і однієї дитини

Російські війська 3 серпня завдали удару по автозаправній станції у Широківській громаді Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких восьмирічний хлопчик. Ще шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Суспільне.

Після влучання на території АЗС спалахнула пожежа, також були пошкоджені автомобілі.

За словами Вілкула, удар було завдано реактивним безпілотником типу Shahed. Усі шестеро постраждалих госпіталізовані. У важкому стані перебуває 49-річний чоловік. Ще п'ятеро постраждалих — чоловіки віком 53, 46 і 20 років, а також жінки 51 і 60 років — перебувають у стані середньої тяжкості.

Жертвами атаки стали восьмирічний хлопчик, 41-річний чоловік та 40-річна жінка.

Станом на 15:40 рятувальники повністю ліквідували пожежу, що виникла після удару.

У багатоквартирному будинку, розташованому поруч із заправкою, вибуховою хвилею вибило вікна. Місцеві жителі розповіли, що вибух був надзвичайно потужним, а над місцем удару здійнявся густий стовп диму.

Одна з мешканок будинку, Галина, повідомила, що в її квартирі пошкоджено вікна у трьох кімнатах. Інша місцева жителька, Наталія, розповіла, що під час вибуху перебувала на кухні з дитиною. Після удару вона разом із родиною сховалася, а потім вивела дитину з будинку, побоюючись вибуху автозаправної станції, та допомагала сусідам.