США шукають креативні та нестандартні покарання для Ірану

У військовому командуванні США шукають креативні та нестандартні ідеї чинення тиску на Іран з метою схилити його до миру.

Запит від офіцера надійшов у електронному листі: "Нам потрібні ідеї".

"Ми шукаємо нові креативні та нестандартні способи чинення тиску на Іран і покарання цієї країни", – написав офіцер розвідувального підрозділу Центрального командування США у повідомленні, надісланому в середу широкому колу військових аналітиків.

Офіцер збройних сил США надіслав минулого тижня повідомлення з проханням запропонувати нові ідеї про те, як діяти щодо Ірану, повідомляє CNN.

Цей запит, який, за словами військових посадовців, було незвично надсилати електронною поштою, є однією з ознак обмеженості – і потенційної неприйнятності – варіантів, доступних президенту США Дональду Трампу для того, щоб змусити Іран піти на угоду на його умовах.

У надії знайти альтернативу представник CENTCOM ініціював сесію мозкового штурму електронною поштою, щоб дізнатися, чи є у когось краща ідея.

CENTCOM розглядає всі можливі варіанти, визнаючи необхідність переоцінки стратегії.

Фото: qafqazinfo.az.