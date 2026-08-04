Вони заробляють занадто багато, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські нафтові компанії ExxonMobil та Chevron отримують надприбутки на тлі воєнної кризи в Ормузькій протоці, та закликав їх знизити роздрібні ціни на бензин і поділитися коштами з населенням.

У другому кварталі ExxonMobil і Chevron сукупно заробили 29 мільярдів доларів, або 318 мільйонів доларів на день, що більш ніж утричі перевищує їхній прибуток за аналогічний період 2025 року, повідомляє Bloomberg.

Головним чинником зростання їхніх прибутків стали високі ціни на нафту, спричинені кризою в Ормузькій протоці, а також різке збільшення маржі нафтопереробних заводів, які продають бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Трамп заявив, що незадоволений ситуацією, адже корпорації заробляють занадто багато грошей, і закликав їх повернути частину цих коштів суспільству.

"Завдяки дефіциту вони заробляють занадто багато грошей. Мені це не подобається. Мені, мабуть, не слід про це говорити, адже я – найбільший прихильник вільної підприємницької діяльності, найбільший з усіх. Здивовані, що я це кажу? Я скажу це голосно й чітко. Я цим незадоволений", - сказав він.

Наразі американці платять понад 4 долари за галон бензину, що приблизно на 30% більше, ніж на початку другої каденції Трампа. Зростання витрат на пальне знижує рейтинги президента напередодні проміжних виборів у листопаді. Самі нафтові компанії відкидають звинувачення у спекуляціях, наголошуючи, що їхня частка ринку занадто мала для одноосібного впливу на ціни.

Фото: Білий дім.