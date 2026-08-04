Податкова контролюватиме виїзди українців за кордон

Державна прикордонна служба України та Державна податкова служба запроваджують автоматизований електронний обмін інформацією. Відповідний договір і протокол про інформаційну взаємодію вже підписали керівники двох відомств. Новий механізм має пришвидшити обробку запитів між службами, скоротити обсяг ручної роботи та допомогти ефективніше виявляти випадки ухилення від сплати податків.

У ДПС пояснили, що інформацію про виїзди та в'їзди громадян використовуватимуть лише у випадках, визначених законом. Зокрема, ці дані допоможуть визначати податкове резидентство фізичних осіб, адже від цього залежить порядок оподаткування та застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Крім того, інформацію використовуватимуть для виявлення можливих порушень, коли, наприклад, фінансові документи підприємства підписані керівником, який на той момент фактично перебував за межами України. Також автоматизований обмін даними має допомогти швидше виявляти схеми ухилення від оподаткування, фіктивні операції, а також випадки так званого "сірого" імпорту та експорту.

Усі дані передаватимуться через захищені канали Національної системи конфіденційного зв'язку. Кожен запит формуватиметься лише щодо конкретної особи або транспортного засобу за наявності законних підстав. Документи підписуватимуться кваліфікованим електронним підписом уповноваженого працівника ДПС із фіксацією часу відправлення. Усі дії користувачів автоматично реєструватимуться в журналах аудиту, що дозволить відстежити, хто, коли та на якій підставі отримував інформацію.

У Держприкордонслужбі наголошують, що нова система не вплине на процедуру проходження прикордонного контролю. Автоматизація не передбачає нових перевірок, обмежень чи розширення повноважень державних органів. Йдеться лише про технічне спрощення обміну інформацією між відомствами, які й раніше мали право отримувати такі дані у передбачених законом випадках. За словами виконувача обов'язків голови ДПСУ Валерія Вавринюка, цифровізація дозволить значно скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації.

Очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух зазначила, що автоматизований доступ до необхідних відомостей дасть змогу оперативніше виявляти схеми ухилення від оподаткування, фіктивні операції та ефективніше боротися з тіньовою економікою.

Як повідомляло раніше ForUa, Євросоюз посилив вимоги для новоприбулих українців.