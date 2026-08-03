Румунія почала імпортувати електроенергію з України після зупинки енергоблока АЕС

Румунська державна компанія Nuclearelectrica розпочала закупівлю електроенергії з України, щоб компенсувати нестачу генерувальних потужностей після виведення в ремонт одного з енергоблоків атомної електростанції «Чернаводе».

Про це повідомила пресслужба компанії.

У Nuclearelectrica зазначили, що імпорт електроенергії має допомогти стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку та запобігти дефіциту електроенергії під час ремонту першого енергоблока АЕС.

Постачання організували за участю молдовської державної компанії Energocom. Співпраця здійснюється в межах меморандуму про взаєморозуміння, який сторони підписали ще у 2023 році.

У компанії наголосили, що нинішній механізм є продовженням регіонального партнерства у сфері енергетичної безпеки. Якщо раніше Румунія допомагала забезпечувати стабільність енергосистеми Молдови, то тепер Energocom сприяє постачанню української електроенергії для підтримки румунської енергосистеми.

У Nuclearelectrica підкреслили, що така співпраця свідчить про важливість взаємної підтримки країн регіону в умовах викликів, з якими стикається енергетичний сектор.