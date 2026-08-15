Нічна атака рашистів на Марганець забрала життя тримісячної дитини, 11 людей поранені

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, російські військові атакували Марганець безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Унаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик.

Ще 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Серед поранених — двоє дітей: 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

Інформація про наслідки атаки та стан постраждалих уточнюється.