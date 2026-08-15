Польські хитрощі і золото Трампа: чи нададуть Україні антибалістику

Сусідня Польща розглядає можливість передачі офіційному Києву чергової партії ракет Patriot, критично важливих для захисту українських міст та сіл від російської балістики. Водночас Сполучені Штати, до яких повсякчас апелює президент Зеленський, не поспішають простягати руку допомоги навіть за гроші. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У четвер, 13 серпня в польському міноборони розповіли про можливе надання Україні PAC-3, наголошуючи при цьому, що такий крок є в інтересах безпеки самої РП. Мовляв, тоді буде більше гарантій на те, що російські ракети збиватимуть над територією України і вони не долітатимуть до Польщі.

«Такі ремарки покликані упередити усілякого року політичні спекуляції на тому, що передача перехоплювачів Україні зменшить обороноздатність самої Польщі, адже градус стосунків між Києвом та Варшавою, в тому числі на суспільному рівні наразі надзвичайно високий», - зазначає з цього приводу Rzeczpospolita.

Власне про те, що Польща наразі розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет Patriot повідомила 13 серпня в ефірі RMF FM заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Профільна урядовиця кілька разів поспіль наголосила, що можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет.

«Незважаючи на всю політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас», – сказала Собковяк-Чарнецька. На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона відповіла гранично лаконічно: «Гадаю, це питання найближчих днів».

Нагадаємо, у липні вітчизняне Міністерство оборони (МОУ) офіційно підтвердило, що кілька місяців тому Польща передала Україні ракети PAC-3, призначені для систем Patriot. Прем’єр-міністр РП Дональд Туск тоді повідомив, що йшлося про п’ять ракет.

Тим часом президент Зеленський в інтерв’ю CNN розповів, що 10% ракет до систем Patriot із запасів США дозволили б українським захисникам відбити всі балістичні атаки РФ, а 5% – дозволили б безпечно пройти зиму.

Окремо глава держави зазначив, що цьогоріч Україна має у два з половиною рази менше перехоплювачів, ніж було у 2025-му. «Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, а чотири-п’ять разів на місяць ми зазнаємо масштабних ударів… жахливі ночі. Насправді українці - це дуже героїчні, дуже витривалі люди. Але вони втомилися», – акцентував нинішній господар Банкової. Він додав, що якщо США «продадуть нам 5 % своїх ракет до Patriot, «ми переживемо зиму й врятуємо життя людей». «Якщо ж вони зможуть продати нам 10 %, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене ж є 1 %. Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. У мене є кілька місяців і мільйони телефонних дзвінків… Я намагаюся обміняти щось на ракети… Я роблю деякі речі, про які навіть не можу розповісти. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», - поділився діючий гарант української Конституції. Зеленський також зазначив, що досі залишаються сумніви щодо того, як втілиться в життя обіцянка президента Трампа дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі Patriot.

Нагадаємо, нинішній господар Овального кабінету, перебуваючи на полях саміту НАТО в Анкарі, заявив, що дозволить Україні отримати ліцензію на самостійне виробництво цих ракет-перехоплювачів, але буквально через кілька днів сказав, що не впевнений у доцільності цієї ідеї. За повідомленнями провідних західних медіа, виробники ракетних систем Patriot нещодавно направили своїх представників до Києва для обговорення даного тематичного кейсу, проте чіткі результати поки що не вимальовуються на пост перемовному горизонті .

Варто також зазначити, що за інформацією Financial Times (FT), нинішній очільник Білого дому відмовив Володимиру Зеленському у його проханні про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.

Водночас днями американські компанії, які беруть участь у розробці системи ПРО Golden Dome («Золотий купол»), провели перший етап випробувань космічних перехоплювачів ракет. До кінця 2026 року планується завершити базові тести системи, а 2030 року Пентагон може розпочати перші закупівлі обладнання.

Президент США Дональд Трамп, нагадаємо, вперше заговорив про концепцію новітньої багаторівневої системи ПРО під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Спочатку проєкт називався «Залізний купол для Америки» за аналогією до ізраїльської системи ПРО «Залізний купол». У лютому 2025 року ЗМІ стало відомо, що Міністерство оборони США тишком-нишком перейменувало програму на «Золотий купол для Америки».

Початковий план вже «Золотого купола» було представлено у травні 2025 року. За словами представників адміністрації Трампа, мета полягає у створенні непроникного щита над територією країни, здатного перехоплювати загрози з боку таких країн, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран.

«Золотий купол для Америки» фактично повторює концепцію ізраїльського, але відрізняється від нього за завданнями та масштабами. Якщо «Залізний купол» покриває невелику територію Ізраїлю (22 тис. кв. км), то «Золотий купол» захищає величезну континентальну територію США (9,8 млн кв. км).

Ізраїльська система ПРО націлена на захист від ракет малої дальності — переважно від палестинських бойовиків та можливих ударів деяких сусідніх арабських країн. Для захисту від Ірану, що знаходиться приблизно за 1,7 тис. км від Ізраїлю, використовується система захисту від ракет середньої дальності (від 1 тис. до 5 тис. км).

Система ж ПРО США, які завдяки своєму географічному положенню безпосередньо не межують із ворожими країнами, здатними здійснювати запуск ракет, навпаки, служить для захисту від стратегічних систем великої дальності.

Провідний підрядник проєкту компанія Lockheed Martin позначає пріоритетами системи захист від «сучасних глобальних загроз, таких як міжконтинентальні балістичні, гіперзвукові та крилаті ракети».

Дональд Трамп систематично піариться на темі «Золотого куполу», заявляючи, що він і тільки він, як найвеличніший лідер сучасності, може на гідному рівні захистити Сполучені Штати. Втім, захистити самого себе, 80-річному президенту США, схоже, не під силу. Зокрема, днями стали відомі нові пікантно-кумедні деталі спецоперації, яка маскувала виліт Трампа з Анкари після нещодавнього саміту НАТО. Як з’ясувалося, президента США возили по аеропорту столиці Туреччини у фургоні, в якому зазвичай возять їжу. Більш того, виявилося, що Трамп боявся удару Ірану по його літаку, і тому полетів додому з Анкари окремим бортом, а держсекретаря, міністра фінансів та журналістів відправив на офіційному борту Air Force one – тому, на який ніби мали напасти іранці. Натомість сам Трамп запевняє, що саме той борт, яким він вилетів, нібито був «під більшими ризиками».

Власне ось на такому фоні у США днями викарбували першу партію монет із зображенням Трампа. Дебютна партія ювілейних золотих доларів на честь 250-річчя незалежності США надійде до банків цієї осені. Монета зроблена з 24-каратного золота, на аверсі –Дональд Трамп і написи «Свобода» та «1776-2026», на реверсі – білоголовий орлан, символ США. Словом, у Трампа все, ні, не в шоколаді, а в золоті: і купол, і монети, і Овальний кабінет. Одна лишень біда: вперта Україна не йде на поступки РФ, дозволяючи Трампу всемогутньому завершити енну за ліком війну. У вищезгаданому інтерв’ю CNN Володимир Зеленський з одного боку заявив, що наразі потрібна більша залученість США до мирного процесу на тлі того, що Росія не хоче завершувати війну. З іншої ж сторони український президент чітко артикулював: Україна не поступиться рештою території Донбасу в угоду Кремлю навіть попри тиск з боку Вашингтону.