Візит Путіна на Курили обурив Японію, Токіо розглядає нові санкції

Японія розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії у відповідь на візит кремлівського лідера Владіміра Путіна на Курильські острови, які Токіо вважає своєю територією.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на високопоставленого представника Міністерства закордонних справ Японії.

«Ми розглядаємо, які кроки зробити далі», — заявив японський чиновник, коментуючи можливу реакцію Токіо на поїздку Путіна.

Нещодавно рашистський ватажок розкритикував Японію через санкції, запроваджені проти РФ після початку повномасштабної війни проти України. Путін заявив, що Токіо нібито запровадило «неспровоковані санкції», не розібравшись у причинах війни, а також назвало Росію загрозою.

Окреме обурення японської влади спричинив перший візит Путіна на острів Ітуруп, що входить до Курильського архіпелагу. Токіо заявило протест Москві та назвало Ітуруп «невіддільною територією Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом». Через поїздку російського лідера Японія також викликала посла РФ.

Курильські острови залишаються предметом багаторічної територіальної суперечки між Росією та Японією. Росія контролює архіпелаг після того, як наприкінці Другої світової війни Радянський Союз захопив острови.

Японія водночас заявляє про свої права на чотири південні острови Курильської гряди — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї. У Токіо їх називають Північними територіями.

Територіальна суперечка стала однією з причин, через яку Росія та Японія після завершення Другої світової війни так і не уклали повноцінний мирний договір.