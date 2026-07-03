Антихристиянська поведінка патріарха Кіріла знайшла підтримку в Італії та Болгарії

Італія заперечує проти планів Європейського Союзу запровадити санкції щодо глави Російської православної церкви патріарха Кіріла, який відкрито підтримує російську агресію проти України та неодноразово виправдовував війну.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

За інформацією видання, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала включити патріарха Кіріла до 21-го пакета санкцій проти Росії. Для нього планують запровадити заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу.

Джерела Politico стверджують, що позиція Італії пов'язана з Ватиканом і небажанням накладати санкції на «лідера християнської конфесії». Водночас у постійному представництві Італії при ЄС від коментарів відмовилися.

Патріарх Кіріл від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує російську війну проти України. Він неодноразово благословляв російських військових, називав війну «священною боротьбою», виправдовував збройну агресію та закликав росіян виконувати військовий обов'язок. Такі заяви зазнали різкої критики з боку багатьох християнських церков, богословів і релігієзнавців, які вважають їх несумісними з християнським ученням про цінність людського життя та засудження вбивства.

Відкрито проти санкцій щодо патріарха Кіріла також виступає Болгарія. Президент країни Румен Радєв, який раніше критикував постачання зброї Україні, заявляв, що санкції проти глави Російської православної церкви можуть поширити протистояння на релігійну сферу.

«Епоха хрестових походів закінчилася. Мене не цікавить російський патріарх як особистість. Мене цікавить те, що він є головою Російської православної церкви, яка є східноправославною, як і наша церква. Мене турбують мільйони людей, які належать до цієї церкви. Який меседж ми надсилаємо, поширюючи санкції та війну на сферу релігії? Чи усвідомлюємо ми, до чого це веде?» — сказав Радєв у червні.

21-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачає нові обмеження проти Росії у сферах енергетики, фінансових послуг, криптоактивів і торгівлі. До нього також планують включити російський «тіньовий флот» і низку осіб та структур, пов'язаних із військовою агресією РФ.