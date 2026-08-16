Атака на Одещину: Пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалий

На півдні Одеської області внаслідок атаки РФ постраждала людина, пошкоджень зазнали три п'ятиповерхові будинки. Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"️Ворог завдав чергового удару по півдню Одещини. У Білгороді-Дністровському внаслідок ворожої атаки пошкоджено фасади та скління у трьох 5-поверхових житлових будинках. За попередніми даними, на жаль, одна людина постраждала", - написав Кіпер.

Він зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби.

Також російські війська в ніч проти неділі, 16 серпня, завдали ударів по промислових підприємствах у Кривому Розі, виникла пожежа. Одна людина загинула, 13 осіб постраждали.