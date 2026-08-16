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Надзвичайні події

Стрілянина у центрі Дніпра: поліція затримала підозрюваних

Стрілянина у центрі Дніпра: поліція затримала підозрюваних

У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала конфлікт із охоронцями та відкрила стрілянину. Унаслідок бійки та пострілів із травматичної зброї постраждали працівники охорони та 24-річний чоловік. Про це повідомляє поліція Дніпра.

Інцидент стався 14 серпня близько 22:45 біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі міста.

Працівники кримінальної поліції встановили особи всіх учасників та розшукали причетних. Двох чоловіків віком 29 і 31 рік затримали в порядку статті 208 КПК України, а також вилучили у них травматичну зброю.

Слідчі за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство". Досудове розслідування триває.

ForUA нагадує, напередодні у Лубнах Полтавської області стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав один працівник поліції. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дніпрострілянинакримінальні новини
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