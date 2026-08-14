Спека та посуха спричинили масштабні пожежі в Греції та Хорватії

У Греції та Хорватії масштабні лісові пожежі охопили популярні туристичні райони на тлі тривалої спеки та посухи. У Хорватії через поширення вогню евакуювали близько 1200 людей, 40 людей звернулися по медичну допомогу. У Греції понад 300 жителів і туристів вивезли морем із курортного містечка Сівірі.

Про це повідомляє Reuters.

У Хорватії пожежа поширилася на узбережжі Далмації в районі від Локви-Рогозниці до туристичного міста Оміш. За даними Хорватської пожежної служби, вогонь пошкодив траву, низьку рослинність і сосновий ліс на площі близько 900 гектарів. Станом на 14 серпня поширення пожежі вдалося зупинити.

Через вогонь евакуювали близько 1200 людей. Медична допомога знадобилася 40 постраждалим, семеро з них перебувають у тяжкому стані. Пожежа також пошкодила житлові будинки.

До ліквідації займання залучили сотні пожежників, десятки одиниць техніки та авіацію.

У Греції пожежа виникла на півострові Халкідіки. Через наближення вогню понад 300 людей евакуювали морем із курортного містечка Сівірі.

В операції з евакуації брали участь патрульні та пожежні катери, а також рибальські судна.

Із пожежею боролися понад 140 пожежників. Для гасіння залучили дев’ять літаків і сім гелікоптерів. Один пожежник дістав травми.

Через займання також тимчасово перекривали рух на дорозі між Сівірі та Кассандрією.

Масштабні пожежі на Балканах виникли на тлі тривалої спеки та посухи в Європі. Високі температури та суха рослинність створили сприятливі умови для швидкого поширення вогню.