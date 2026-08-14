Офіцер ТЦК у стані сп’яніння побив підлеглого на Прикарпатті

Працівники Державного бюро розслідувань затримали старшого лейтенанта одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. За даними слідства, офіцер у стані алкогольного сп’яніння побив військовослужбовця, який ніс службу в наряді.

Як повідомили в ДБР, 13 серпня близько 05:00 до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця зі Львова. Він розповів, що травму отримав у приміщенні одного з районних ТЦК та СП внаслідок дій заступника начальника роти.

За версією слідства, офіцер серед ночі приїхав до ТЦК та СП у стані алкогольного сп’яніння та вирішив «виховати» підлеглого, який у цей час перебував на службі.

Зазначено, що він принижував військовослужбовця, демонстрував зверхність і застосував до нього фізичну силу. Унаслідок побиття потерпілий отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання. Для проведення операції його направили до медичного закладу.

Перебування офіцера у стані алкогольного сп’яніння підтвердили свідки та результати освідування. У його крові виявили 0,69 проміле алкоголю.

Слідчі ДБР допитали потерпілого, свідків та очевидців, провели слідчі експерименти, вилучили документи щодо проходження служби учасниками події та отримали медичну документацію.

Офіцера затримали та повідомили йому про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

ДБР звернулося до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.