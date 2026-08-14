У Севастополі заарештували 32-річну жінку за підозрою у підриві російського військового

Російський суд в окупованому Севастополі заарештував на два місяці 32-річну Маргариту Реутт, яку підозрюють у причетності до вибуху, внаслідок якого загинув військовослужбовець російської армії. Слідство кваліфікує подію як терористичний акт.

Як повідомила пресслужба суду, у період із 25 червня до 13 серпня 2026 року підозрювана, перебуваючи на території окупованого Криму та Севастополя, нібито діяла спільно з іншими особами та готувала теракт проти військовослужбовця Збройних сил Росії, інформує Радіо Свобода.

За даними російського слідства, Реутт діяла за завданням українських спецслужб. Російське видання «Коммерсант» стверджує, що жінка визнала провину, однак не висловила каяття.

Реутт є уродженкою Ярославля, раніше жила в Сочі. Рік тому її оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про «дискредитацію армії». Як стверджувалося тоді, під час поїздки потягом Самара – Адлер жінка вигукнула фразу «Так вам і треба, росіяни!» після повідомлення про атаку безпілотників на станцію Лиха в Ростовській області.

Крім того, під час затримання Реутт отримала дві доби адміністративного арешту за опір співробітникам поліції.

Російські суд та слідство не розголошують ім’я і військове звання загиблого військовослужбовця. Водночас проросійський блогер Анатолій Шарій та близький до російських силових структур Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджують, що загиблим міг бути Роберт Шаґеєв.

За цими даними, Шаґеєв раніше служив у Збройних силах України та командував єдиним підводним човном Військово-морських сил України «Запоріжжя».

Після окупації Криму Росією у 2014 році він перейшов на бік РФ та передав російському військово-морському флоту український підводний човен.

Водночас інформація про особу загиблого, його військове звання та обставини вибуху офіційно не підтверджена.