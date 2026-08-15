Сонячне затемнення спричинило туристичний бум в Іспанії та принесло €347,6 млн

Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло Іспанії 347,6 млн євро чистого економічного ефекту та залучило майже 446 тисяч туристів з усього світу.

Про це повідомляє RTVE з посиланням на дані Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії.

Із загальної суми 247,3 млн євро припало на витрати іноземних туристів, ще 94,9 млн євро забезпечили мандрівники з інших регіонів самої Іспанії.

Іспанія стала одним із головних місць спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Іноземні астротуристи в середньому витрачали 1501 євро на людину без урахування вартости авіаперельоту.

Частина туристів залишалася в країні на кілька днів, витрачаючи гроші на готелі, харчування, внутрішні переїзди та туристичні заходи.

Особливо помітний туристичний ажіотаж спостерігався у невеликих містах, розташованих на шляху повної фази затемнення. Лише за одну ніч кількість міжнародних бронювань готелів у таких населених пунктах зросла на 383%.

Затемнення також спричинило різке зростання попиту на туристичні поїздки в інших європейських країнах та підштовхнуло ціни на проживання.

Одним із найбільш затребуваних напрямків став також Рейк’явік. Столиця Ісландії увійшла до переліку місць, звідки можна було спостерігати повну фазу сонячного затемнення.