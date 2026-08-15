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Сонячне затемнення спричинило туристичний бум в Іспанії та принесло €347,6 млн

Сонячне затемнення спричинило туристичний бум в Іспанії та принесло €347,6 млн

Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло Іспанії 347,6 млн євро чистого економічного ефекту та залучило майже 446 тисяч туристів з усього світу.

Про це повідомляє RTVE з посиланням на дані Міністерства економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії.

Із загальної суми 247,3 млн євро припало на витрати іноземних туристів, ще 94,9 млн євро забезпечили мандрівники з інших регіонів самої Іспанії.

Іспанія стала одним із головних місць спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Іноземні астротуристи в середньому витрачали 1501 євро на людину без урахування вартости авіаперельоту.

Частина туристів залишалася в країні на кілька днів, витрачаючи гроші на готелі, харчування, внутрішні переїзди та туристичні заходи.

Особливо помітний туристичний ажіотаж спостерігався у невеликих містах, розташованих на шляху повної фази затемнення. Лише за одну ніч кількість міжнародних бронювань готелів у таких населених пунктах зросла на 383%.

Затемнення також спричинило різке зростання попиту на туристичні поїздки в інших європейських країнах та підштовхнуло ціни на проживання.

Одним із найбільш затребуваних напрямків став також Рейк’явік. Столиця Ісландії увійшла до переліку місць, звідки можна було спостерігати повну фазу сонячного затемнення.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

туризмІспаніяІсландіясонячне затемнення
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